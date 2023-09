Depay loopt week na rentree bij Atlético nieuwe blessure op

Oranje-international Memphis Depay is opnieuw enkele weken uit de roulatie. De 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid is tijdens een training van zijn club geblesseerd geraakt.

Volgens media in Spanje heeft hij een kuitblessure. Depay maakte afgelopen weekeinde zijn rentree tegen Real Madrid, nadat hij was hersteld van een hamstringblessure. Atlético won de derby van Madrid overtuigend met 3-1.

Simeone maakt zich zorgen

Trainer Diego Simeone van Atlético Madrid bevestigde woensdag dat Depay voorlopig is uitgeschakeld. "Zijn blessure baart ons zorgen. Memphis is heel belangrijk voor ons en we hopen dat hij zo snel mogelijk kan herstellen."

Het tekent de lastige fase waar Depay nu in zit. Eind 2019 scheurde de spits, destijds in dienst bij Olympique Lyon, zijn kruisband. In de jaren die volgden miste Depay bij verschillende clubs tientallen wedstrijden door verschillende kwetsuren.