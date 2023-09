Nu negen wolvenroedels in Nederland, met samen minstens 39 welpen

Ook in de Veluwse dorpen Elspeet en Uddel is de onrust onder dierenhouders groot:

Er leven volgens BIJ12 tientallen wolven in Nederland, maar het is lastig te zeggen hoeveel het er precies zijn. Vanwege een gebrek aan sporen is het namelijk niet mogelijk om van elke wolf dna vast te stellen.

Een wolvenroedel bestaat uit een wolvenpaar met jongen. In totaal zijn er minimaal 39 welpen geboren. Zeven roedels leven op de Veluwe, twee leven in Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio.

In de Veluwse dorpen Elspeet en Uddel zijn de afgelopen weken dieren gedood door een wolf. De onrust onder de dierenhouders is groot. - NOS

Vanwege de schade die wolven toebrengen aan dieren, pleiten sommigen voor het afschieten of verjagen van de wolven. Maar anderen zijn juist blij dat de wolf terug is in Nederland. Rewilding Europe-directeur Frans Schepers zegt dat de schade in heel Europa minimaal is. "Emotioneel niet natuurlijk."

De wolf heeft volgens Schepers honderdduizenden jaren in Nederland gewoond, was zo'n 150 jaar weg, en is nu terug. Het is volgens hem zaak om een manier te vinden om samen te leven met de wolf.

Daarvoor is het volgens hem van belang om vee en huisdieren beter te beschermen dan voorheen. "We zijn gewend om ons vee 's nachts buiten te laten. We zouden de dieren ook op stal kunnen zetten, of op een stuk weiland met wolfwerend raster. Waar een wil is, is een weg."

Beschermde status wolf

De Europese Commissievoorzitter Von der Leyen stelde begin deze maand dat wolvenroedels in sommige Europese regio's "een echt gevaar zijn geworden voor vee en potentieel ook voor mensen". Brussel gaat daarom kijken of de beschermingsstatus van de wolf in de EU, waar nodig, moet worden aangepast.

Om een besluit te kunnen nemen, wil Von der Leyen van lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere betrokken partijen informatie over de wolvenpopulatie en de gevolgen van de wolf in het gebied. Op basis daarvan besluit het EU-bestuur vervolgens hoe het verder moet met de beschermde status van de wolf.