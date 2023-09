ATP-toernooi Astana voor Van de Zandschulp al na eerste ronde voorbij

Tennisser Botic van de Zandschulp is bij het ATP-toernooi van Astana al in de eerste ronde gestrand. Hij verloor in twee sets (6-4, 6-3) van de Rus Aleksandr Sjevtsjenko, die met een wildcard was toegelaten en op de wereldranglijst bijna twintig plekken lager staat.

Van de Zandschulp, de nummer 68 van de wereld, was met vertrouwen naar Kazachstan gereisd, nadat hij eerder deze maand bij de Davis Cup onder meer knap te sterk was geweest voor de Amerikaanse topvijftienspeler Tommy Paul.

Dat was een aanknopingspunt na een moeilijke zomer, waarin Van de Zandschulp te maken kreeg met blessureleed. Hij moest worden geopereerd nadat hij eind juli zijn linkerenkelband voor tachtig tot negentig procent had afgescheurd tijdens een trainingsoefening.

Twee zeges in elf wedstrijden

Tegen Sjevtsjenko kwam Van de Zandschulp halverwege de eerste set in de problemen. Hij gaf zijn servicegame uit handen en moest in de achtervolging. Van de Zandschulp knokte zich terug en brak de 22-jarige Rus op love, maar verloor de set alsnog.

In het tweede bedrijf trok Sjevtsjenko het initiatief bij een 4-3 voorsprong naar zich toe door op de service van Van de Zandschulp toe te slaan. Snel daarna serveerde hij de wedstrijd uit met een ace.

In april, in de finale van het ATP-toernooi van München tegen Holger Rune, liet Van de Zandschulp vier matchpoints liggen. Dat kwam hard aan, zo verklaarde hij destijds. Sindsdien won hij, buiten zijn prestaties in de Davis Cup, maar twee van zijn elf wedstrijden.

Griekspoor begint later

Tallon Griekspoor, die net als Van de Zandschulp een aantal weken geleden namens Nederland in actie kwam in de Davis Cup, is in Kazachstan als eerste geplaatst. Voor hem begint het toernooi pas in de tweede ronde. Hij treft de winnaar van het duel tussen de Japanner Sho Shimabukuro en Roberto Carballés Baena uit Spanje.