Slot zag gretig Feyenoord in restant Klassieker: 'Hoop dat team alsnog credits krijgt'

"Dan ben je een dag in ongewis en weet je niet wat er gaat gebeuren, waarna je alsnog weer moet spelen. Daar hebben de jongens mee te maken. Als je dan hierheen komt en met zo veel overtuiging en persoonlijkheid speelt, doet me dat heel veel deugd. En dan hoop ik dat de jongens alsnog de credits krijgen dat we hier voor het eerst in de historie met 4-0 winnen."

"Het was een geweldig optreden qua persoonlijkheid. Zondag stonden er nog een paar duizend mensen te wachten om de overwinning al te vieren", vertelt Slot.

Na de staking van afgelopen zondag werd het duel tussen Ajax en Feyenoord in een lege Johan Cruijff Arena woensdag alsnog afgemaakt. Voor Feyenoord kwam de onderbreking niet op een lekker moment. De ploeg van Arne Slot draaide goed en leek op weg naar een monsterscore. Nu moesten de spelers zich opnieuw opladen.

De reactie van Feyenoordtrainer Arne Slot na het restant van de Klassieker tegen Ajax in Amsterdam. - NOS

Dat kwam er echter niet. Binnen een paar minuten scoorde Santiago Giménez zijn eerste van de middag en derde van de wedstrijd. Feyenoord speelde de wedstrijd gecontroleerd uit en bezorgde Ajax de grootste thuisnederlaag in een Klassieker in het betaalde voetbal.

Het stormde de afgelopen dagen in Amsterdam. De wedstrijd moest zondag met een 0-3 stand worden gestopt vanwege vuurwerk op het veld en ook buiten de lijnen sleepte de crisis zich voort. Technisch directeur Sven Mislintat werd zondag ontslagen en eerder vandaag stapte rvc-voorzitter Pier Eringa op. Reden genoeg voor Feyenoord om ook een storm op het veld te wachten, een alles-of-niets-offensief.

Storm in Amsterdam

Feyenoord won, terwijl het ijzig stil was rond het veld. "Het is niet gebruikelijk om voor 35 minuten te voetballen, in een leeg stadion. Dat laatste (het lege stadion, red.) gelukkig niet meer, want het deed een beetje terugdenken aan een paar jaar geleden", zegt Feyenoord-trainer Arne Slot, die zich de lege tribunes tijdens de coronacrisis nog al te goed kan herinneren.

Feyenoord ging de wedstrijd dus al met een comfortabele 0-3 voorsprong in, maar gemakzuchtig wilden Slot en zijn mannen niet zijn. De voorbereiding was uitgebreid. "We zijn met de groep net als afgelopen zondag een hotel ingegaan, om het zo serieus mogelijk te benaderen."

'Glans afgenomen'

"Je probeert in het hoofd van de tegenstander te kruipen. We hebben allebei dit scenario nog niet gehad, dus we wisten niet wat ze gingen doen. Zelf zou ik vol op de aanval zijn gaan spelen", merkte Slot van tevoren op.

Een andere reden om graag te willen winnen, was het eergevoel. Slot en zijn team koersten op een historische overwinning af, maar het feest kwam er afgelopen zondag niet. "We wilden ontzettend graag hier voor de tweede keer winnen. Het voelde alsof de glans van onze overwinning van afgelopen zondag werd afgenomen. De enige manier om dat weer terug te krijgen was door hier nog een keer te winnen."