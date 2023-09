Afscheid Schippers maakt veel los in atletiekwereld: 'Eer om tegen je te lopen'

Veel hoofdrolspelers uit de internationale atletiekwereld hebben gereageerd op het bericht dat Dafne Schippers haar carrière beëindigt. De nu 31-jarige Schippers veroverde in haar loopbaan twee wereldtitels op de 200 meter, en liet dinsdag weten niet meer verder te gaan als atlete omdat haar lichaam niet meer meewerkte aan presteren op topniveau. Op haar bericht op Instagram reageerden meer dan 35.000 mensen, onder wie veel topatleten. Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 36-jarige Jamaicaanse sprintster met drie olympische- en tien wereldtitels, feliciteerde Schippers 'met haar geweldige loopbaan'. "Mooi om te zien dat je een nieuwe weg inslaat en heel veel succes met waar je je aandacht ook op gaat richten", zegt Fraser-Pryce, die Schippers bij de WK in Peking in 2015 voorbleef in de finale van de 100 meter. Schippers liep daar vervolgens wel naar de wereldtitel op de dubbele afstand. Bekijk hier de gouden race van Schippers in 2015:

Dafne Schippers verbaast de hele wereld in 2015 met de wereldtitel op de 200 meter in Peking. - NOS

Meervoudig Europees kampioene Dina Asher-Smith uit Groot-Brittannië liep in beide WK-finales op 200 meter (2015, 2017) waarin Schippers goud pakte. Ze sluit zich aan bij de woorden van Fraser-Pryce. "Gefeliciteerd met je geweldige carrière. Het is een eer geweest om tegen je te lopen. Die WK-finale in 2015 in Peking blijft een van mijn meest memorabele races in mijn loopbaan. Het was de eerste keer dat ik te maken kreeg met pure snelheid. Heel veel geluk in het volgende hoofdstuk van je leven." Legende Katarina Johnson-Thompson, tweevoudig wereldkampioen op de zevenkamp uit Groot-Brittannië, noemt Schippers een 'absolute legende'. "Het was een voorrecht de atletiekbaan met jou te delen. Heel veel geluk met wat je ook gaat doen."

Je hebt zoveel betekend voor de Nederlandse atletiek. Op naar een nieuw avontuur. Anouk Vetter over Schippers

De Bulgaarse sprintster Ivet Lalova, die op de EK in 2016 zilver won op de 100 meter, vond Schippers een fijne collega. "Je was een van de weinige atletes waar ik mee lachte en sprak, zelfs in de wachtruimte voor een race. Ik heb mooie herinneringen aan zoveel races die we tegen elkaar hebben gelopen. Het was geweldig." Veel betekend Ook van Nederlandse collega's krijgt Schippers mooie reacties binnen. Meerkampster Anouk Vetter benadrukt haar impact op de atletieksport. "Gefeliciteerd met je fantastische carrière. Je hebt zoveel betekend voor de Nederlandse atletiek. Op naar een nieuw avontuur." Susan Krumins, specialiste op de middenafstanden: "Wat een carrière en inspiratie voor deze en de volgende generatie." Bekijk hier het interview dat Schippers na haar aankondiging om te stoppen gaf: