Wat zegt de kandidatenlijst van NSC over de koers van Omtzigts partij?

En op nummer achttien staat Faith Bruyning, die zelf slachtoffer is van het schandaal dat mede dankzij Omtzigt aan de oppervlakte kwam. Verder staat op nummer 22 Annemarie Heite, een van de boegbeelden van de strijd tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Die keuze voor politieke ervaring is best opvallend voor een nieuwe partij. Nieuwe partijen kiezen er nog weleens voor om zichzelf op afstand van 'Den Haag' te plaatsen door juist apolitieke kandidaten op de lijst te zetten. Maar Pieter Omtzigt kiest daar niet voor.

De afgelopen tijd werd er gespeculeerd dat Omtzigt de groei enigszins zou beperken door bijvoorbeeld minder namen op de kieslijst te zetten of door niet in alle zogenoemde kieskringen mee te doen. Maar daar is geen sprake van, benadrukte de partijleider gisteren: Nieuw Sociaal Contract komt in het hele land op het stembiljet.

Het verkiezingsprogramma van NSC laat nog even op zich wachten, maar gisteren presenteerde Pieter Omtzigt wel al de kandidatenlijst. Wat is er uit de lijst af te leiden over de koers en speerpunten van Nieuw Sociaal Contract?

De schat aan ervaring moet leiden tot echte verandering, schetst nummer 10 (en woningcorporatiedirecteur) Merlien Welzijn. "Ik heb het gevoel dat bij deze partij goed in zicht is hoe breed en hoe diep de problematiek zit", zei Welzijn bij de presentatie van de lijst. "En dat er dus meer nodig is dan een simpel pakket van maatregelen of een plannetje van aanpak."

Maar wat moet er precies anders? Omtzigt zelf zei eerder dat speerpunten van zijn partij 'goed bestuur' en 'bestaanszekerheid' zijn. Voor dat eerste zouden er onder meer een nieuw kiesstelsel en betere toezichthouders moeten komen. Voor dat tweede, wat voor meer partijen een belangrijk thema is, wil hij de voedselarmoede en het woningtekort aanpakken.

Hoewel NSC nog geen programma heeft, is er al wel iets af te leiden uit de grondslagen van de partij. Zo staan "persoonlijke verantwoordelijkheid, gezin, familie en gemeenschappen, en gespreid privaat" centraal. En verder is het "maatschappelijk middenveld" belangrijk. Dat klinkt een beetje als het CDA, en dat is natuurlijk niet zo gek aangezien Omtzigt daar niet om inhoudelijke redenen is vertrokken.

Maar hoe dit allemaal gaat uitkristalliseren in een programma met concrete voornemens en plannen blijft nog even ongewis. De kandidaten nemen, onder leiding van lijstaanvoerder Omtzigt, nog een paar weken om tot een definitief verkiezingsprogramma te komen.