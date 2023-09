Feyenoord is ook in restant van Klassieker Ajax de baas: 0-4

Feyenoord heeft de crisis bij Ajax nog groter gemaakt. De Rotterdammers hadden al een voorsprong van 3-0 toen de Klassieker zondag definitief werd gestaakt, en deden er woensdag in het restant nog een schepje bovenop: 0-4.

De 4-0 zege betekent de grootste overwinning van Feyenoord in Amsterdam in een eredivisieduel. Tot vandaag wonnen de Rotterdammers nooit met meer dan twee doelpunten verschil in de hoofdstad. Ook wist de club in de eredivisieperiode 1985-1987 voor het laatst twee keer achter elkaar in Amsterdam te winnen.

Ajax staat door de nederlaag na vijf wedstrijden op de veertiende plaats. Slechts één duel wisten de Amsterdammers tot nu toe te winnen dit seizoen. Daarmee beleeft het de slechtste seizoenstart in bijna zestig jaar: alleen in 1964/1965 stond Ajax er erger voor.

Feyenoord bezet nu de derde plaats, achter koploper PSV en nummer twee AZ.

Onrustige aanloop

De aanloop naar het restant van de Klassieker was allesbehalve rustig en begon al direct nadat het duel zondag was stilgelegd. Feyenoord-trainer Slot sprak van "competitievervalsing", er werd besloten de wedstrijd woensdag uit te spelen, wat weer tot woede leidde bij Ajax.

De Amsterdammers, die vandaag eigenlijk tegen Volendam hadden moeten spelen, dreigden met juridische stappen, maar zagen daar een dag later weer vanaf. Die strijdbijl werd dus begraven, maar op het veld moest er nog wel een strijd gevoerd worden.

Die duurde nog slechts 35 minuten, want zondag waren er al 55 minuten gespeeld tussen Ajax en Feyenoord. Het stond bij aanvang van het restant al 3-0 in het voordeel van de Rotterdammers. Santiago Gimenez was zondag twee keer trefzeker geweest, het derde Feyenoord-doelpunt was gemaakt door Igor Paixão, na een assist van de Mexicaanse spits.