In oktober al wettelijk verbod op flitsbezorgers jonger dan 16

Het wettelijk verbod op het laten werken van kinderen onder de 16 als flitsbezorger gaat volgende maand al in. Dat heeft demissionair minister Van Gennip de Tweede Kamer laten weten. Werkgevers krijgen een paar weken de tijd om de contracten te beëindigen.

Het gaat om bezorgers die werken voor boodschappenbezorgdiensten. Zij rijden vaak snel op een (elektrische) fiets door het drukke verkeer en dat is te gevaarlijk, vinden de minister en de Tweede Kamer. Ook is de druk om de boodschappen snel af te leveren te groot voor kinderen jonger dan 16.

De Arbeidsinspectie gaat het verbod handhaven. Een overtredende werkgever krijgt sowieso een boete. De ouders of voogden van het kind kunnen ook een boete krijgen, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als zij niet van de bijbaan op de hoogte konden zijn.

De kinderarbeidswet is hierop aangepast. Het verbod op maaltijdbezorging door kinderen onder de 16 is vanwege dezelfde risico's al sinds 1 juli 2020 in de wet opgenomen.