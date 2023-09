Vanavond op tv: Bruine vloot onveilig • Voldoende steun voor spreidingswet? • NS moet huiswerk opnieuw doen • Dagelijkse blokkade A12

Is de bruine vloot wel veilig? De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam vandaag met de resultaten van een onderzoek naar de (on)veiligheid van historische schepen, de zogenaamde bruine vloot. En daar is het nog steeds slecht mee gesteld. Aanleiding voor het onderzoek zijn twee ongelukken met dodelijke slachtoffers. In 2017 conludeerde de OVV ook al dat er te weinig kennis is bij schippers en een gebrekkige keuring van masten. Ook was er - net als nu - te weinig toezicht op de bruine vloot. Te gast is OVV-voorzitter Chris van Dam.

Wat levert een spitsheffing op? Een spitsheffing in de trein lijkt voorlopig van de baan. Het kabinet sluit een heffing niet uit, maar wil dat de NS opnieuw naar het plan en de kritiek daarop gaat kijken. Want wat zullen hogere prijzen op de drukste momenten opleveren? Zal het de trein niet vooral duurder maken voor mensen die geen keus hebben? Te gast is Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie.

Voldoende steun voor spreidingswet? Zal de wet die asielzoekers beter over het land verdeelt de eindstreep halen? De BBB, de partij die bepalend is voor voldoende steun in de Eerste Kamer, verschafte gister in de Tweede Kamer nog geen duidelijkheid. De partij wil pas beslissen als demissionair staatssecretaris Eric van der Burg op de vragen en wensen van de Kamer heeft gereageerd. Dat doet hij vandaag.