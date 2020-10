In zeven veiligheidsregio's geldt nu hoogste corona-risiconiveau

In zeven regio's geldt inmiddels het hoogste risiconiveau vanwege het sterk gestegen aantal besmettingen. Volgens het coronadashboard van de overheid betekent dat dat in die gebieden hard ingrijpen noodzakelijk is om verdere escalatie te voorkomen.

Risiconiveau 'ernstig' geldt sinds gisteren voor de veiligheidsregio's Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid. Die status gold eerder al voor Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. Vier regio's die tot gisteren nog op het laagste niveau 'waakzaam' stonden, zijn nu ook verhoogd naar 'zorgelijk'.

'Dit willen we niet zien'

Volgens minister De Jonge kan Nederland zich schrap zetten voor extra coronamaatregelen. Want ook zaterdag is het aantal bevestigde besmettingen opnieuw opgelopen, ditmaal tot een nieuw record van 6500. "Dit is precies de trend die we niet willen zien", zei De Jonge gistermiddag.

Het kabinet gaat volgens de minister dinsdag bekendmaken of, en zo ja welke nieuwe maatregelen worden ingevoerd: