Rechtbank zet gifmoord-zaak definitief stop vanwege overlijden verdachte

De rechtbank in Breda heeft de strafzaak stopgezet tegen een vrouw die verdacht werd van het dodelijk vergiftigen van haar partner. De vrouw overleed maandag in haar huis in Tilburg.

Vandaag zou de 64-jarige vrouw haar straf te horen krijgen. De rechters besloten na een kort overleg dat het overlijden van de vrouw vaststaat en dat daarmee het proces van de baan is.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder deze maand een celstraf van 19 jaar tegen Yvon K. voor het vergiftigen van haar partner. Het slachtoffer was een 65-jarige vermogende supermarkteigenaar.

Het OM was ervan overtuigd dat de vrouw hem had vergiftigd om de erfenis op te strijken. Yvon K. heeft dat altijd ontkend. Ze mocht de uitspraak thuis afwachten en maakte daar maandag een eind aan haar leven.

Vonnis

De rechtbank stond vanmiddag kort stil bij de discussie over wat het vonnis had kunnen zijn. "Wat we ook nu gaan zeggen, dat roept alleen maar meer vragen op. Waarom dan vrijspraak, waarom dan een veroordeling", zo citeert Omroep Brabant de rechter.

Volgens de omroep reageerden nabestaanden van de supermarkteigenaar teleurgesteld en verdrietig op de beslissing van de rechtbank. Zij wilden graag een uitspraak horen, ondanks het overlijden van Yvon K.