Eringa treedt terug als voorzitter Raad van Commissarissen Ajax: 'Niet doof voor kritiek'

Een uur voordat het restant van het duel tussen Ajax en Feyenoord wordt gespeeld, heeft de Amsterdamse club bekendgemaakt dat Pier Eringa terugtreedt als voorzitter van de Raad van Commissarissen (rvc) van Ajax.

Eringa in een verklaring op de website van Ajax: "Juist als het niet goed gaat, vind ik dat je er moet staan als toezichthouder. Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt."

"Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik heb me hard ingezet voor de club. Ik blijf Ajax als fan volgen en wens dat de sportieve prestaties snel weer op het bij Ajax gewenste niveau komen."

Eringa wilde 'bestuurlijke rust en continuïteit'

Het nieuws komt enigszins onverwacht, omdat Eringa twee dagen geleden nog in het Financieele Dagblad verkondigde niet van plan was op te stappen.

"In de chaotische fase waarin we zitten, is het belangrijk dat er bestuurlijke rust is en continuïteit", waren zijn woorden.