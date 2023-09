Opbrengst veiling WK-shirts Oranje nog niet bij migranten, veilinghuis verdiende 150.000 euro

Vorig jaar leverde een veiling van shirts die spelers van het Nederlands elftal droegen op het WK in Qatar bijna 380.000 euro op. Van dat bedrag is ruim 150.000 euro (bijna 40 procent) naar de organisator van de veiling gegaan voor gemaakte kosten. Van de rest van het bedrag is nog geen cent bij de arbeidsmigranten terechtgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De KNVB had toegezegd dat het volledige bedrag naar arbeidsmigranten in Qatar zou gaan.

De spelers van Oranje hoopten via de veiling een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde.

"Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan", zei aanvoerder Virgil van Dijk in december vorig jaar. "Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat die omstandigheden écht beter moeten, is iedereen wel duidelijk."

Ruim 150.000 euro niet overgemaakt

Het bedrijf MatchWornShirt (MWS) was door de KNVB gevraagd om de veiling van de shirts te organiseren. Alleen heeft MSW afgelopen juni geen 380.000 euro, maar 228.976,67 euro overgemaakt aan Mondiaal FNV, dat door de KNVB is ingeschakeld om een project in Qatar te zoeken.

De KNVB zegt dat de kosten die MSW in rekening bracht, in totaal ruim 150.000 euro, vooraf bij hen bekend waren. Volgens de bond gaat het om een honorarium voor MWS en externe kosten. "Deze kosten waren nodig om überhaupt op deze manier geld op te kunnen halen voor de arbeidsmigranten. MWS heeft een internationaal bereik waardoor veel buitenlandse kopers konden meebieden en dat is ook veelvuldig gebeurd", aldus een woordvoerder. Hij voegt toe dat MWS sommige kosten niet heeft doorberekend.