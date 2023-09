Duitse regering verbiedt extreemrechtse organisatie en doet invallen bij leden

De Duitse regering heeft de extreemrechtse organisatie Artgemeinschaft verboden. Korte tijd later deed de politie invallen bij 26 woningen van 39 leden, meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De organisatie telt 150 leden en is volgens het ministerie in strijd met de grondwet, vooral vanwege antisemitisme. Artgemeinschaft is een "sektarische, diep racistische en antisemitische vereniging", zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser.

Het plan om de organisatie te verbieden, bestond al een jaar. Het ministerie ziet het doorgeven van rechts-extremistisch gedachtegoed aan kinderen en jongeren als bijzonder gevaarlijk.

Naast Artgemeinschaft zijn er nog vier gelieerde organisaties verboden. "Dit is opnieuw een zware klap voor het rechts-extremisme en de intellectuele brandstichters die tot op de dag van vandaag nazi-ideologieën verspreiden", zei Faeser.