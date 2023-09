Politie laat XR-blokkade A12 ongemoeid, vrijmaken nu 'geen prioriteit'

In Den Haag hebben klimaatactivisten van Extinction Rebellion de A12 opnieuw geblokkeerd, maar anders dan op andere dagen grijpt de politie vooralsnog niet in. Volgens een woordvoerder van de Haagse burgemeester Van Zanen is dat een bewuste keuze.

De Utrechtsebaan, het laatste deel van de A12, wordt sinds 2,5 week dagelijks rond het middaguur geblokkeerd door betogers die willen dat de overheid een einde maakt aan het verstrekken van fossiele subsidies. Afgelopen tijd was er veel mankracht nodig om de A12 steeds weer vrij te maken. De politie was iedere dag massaal aanwezig om de betogers van de weg te halen en te arresteren.

Volgens de gemeente Den Haag vragen de demonstraties veel van de capaciteit van de politie en ook van het Openbaar Ministerie. Daarom is er voor vandaag voorlopig voor gekozen om niet in te grijpen. "Andere prioriteiten krijgen nu voorrang", zegt de woordvoerder. Het doel blijft wel dat de demonstranten vertrekken, maar hoe de gemeente dat wil bewerkstelligen, is nog niet duidelijk.

Toen de betogers doorhadden dat er niet werd ingegrepen zijn ze ook de tunnelbak van de A12 in gelopen. Er zitten en liggen enkele tientallen mensen op de weg.