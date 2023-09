Voormalig leider Nagorno-Karabach opgepakt bij vlucht naar Armenië

De oud-leider van de Armeense separatisten, Ruben Vardanyan, is opgepakt in Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan. Dat meldt de grenspolitie van Azerbeidzjan. Vardanyan probeerde naar Armenië te vluchten, maar zit nu vast in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Hij was ruim drie maanden de minister van Nagorno-Karabach, van november 2022 tot februari 2023. Armenië heeft het nieuws nog niet bevestigd.

De Verenigde Naties roepen Azerbeidzjan op burgers te beschermen, ook burgers die worden vastgehouden door het land. De VN maakt zich zorgen over de uit de hand gelopen situatie in Nagorno-Karabach.

Ilham Aliyev, de president van Azerbeidzjan, zegt de rechten van de Armeniërs in Nagorno-Karabach te respecteren, maar stelt ook dat de enclave geen Armeense, onafhankelijke regio meer zal zijn.

Explosie brandstoftank

Een week na de overname van Nagorno-Karabach door Azerbeidzjan is het er nog altijd onrustig. Maandag explodeerde een brandstoftank bij een tankstation waar op dat moment mensen stonden die naar Armenië wilden vluchten.

Lokale etnische-Armeense autoriteiten melden nog altijd een dodental van 68. De verwachting is dat dit nog oploopt vanwege het hoge aantal vermissingen. Ook zijn er 300 gewonden gemeld. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak was van de explosie.

Sinds Azerbeidzjaanse troepen de controle hebben overgenomen over de etnisch-Armeense enclave ontvluchtten al zo'n 42.000 van de in totaal 120.000 inwoners de regio, uit angst voor een etnische zuivering. Azerbeidzjan riep vorige week de overwinning uit na een korte oorlog van 24 uur.

Hoogopgelopen spanningen

Een week na de overname door Azerbeidzjan meldt het ministerie van Volksgezondheid van het land dat 192 Azerbeidzjaanse militairen zijn gedood in de strijd. Daarnaast zouden er 511 gewonden zijn gevallen. Ook meldt het land dat er één Azerbeidzjaanse burger is omgekomen bij de gevechten.

Eerder meldden de autoriteiten uit Nagorno-Karabach dat er aan Armeense kant ten minste 200 doden zijn gevallen, onder wie tien burgers, en dat er 400 mensen gewond waren geraakt.

Voorafgaand aan de geweldsuitbarsting liepen de spanningen al langere tijd hoog op. In 2020 slaagde Azerbeidzjan erin om in een zes weken durende oorlog delen van Nagorno-Karabach te heroveren.

Sovjet-Unie

In de vorige eeuw maakten Armenië en Azerbeidzjan deel uit van de Sovjet-Unie. Nagorno-Karabach was in die tijd een zelfstandige provincie van Azerbeidzjan. In 1988 keerden de Armenen in de regio zich tegen Azerbeidzjan en de uiteenvallende Sovjet-Unie, met een zes jaar durende strijd als gevolg, waarbij zo'n 30.000 mensen omkwamen.

Door bemiddeling van Rusland, traditioneel een bondgenoot van Armenië, kwam in 1994 een eind aan de oorlog. De enclave werd bevroren en Nagorno-Karabach werd sindsdien de facto bestuurd door etnische Armeniërs, maar bleef deel uitmaken van Azerbeidzjan.