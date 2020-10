Weer recordaantal Franse besmettingen • Arts: Trump niet meer besmettelijk

President van de VS Donald Trump is niet meer besmettelijk, zegt zijn lijfarts in het Witte Huis. In de verklaring staat dat Trump opnieuw getest is en "geen overdrachtsrisico meer vormt voor anderen".

Verder staat er dat "er geen bewijs meer is van een actief vermenigvuldigend virus", maar het is onduidelijk of de president daarmee volledig covid-19-vrij is.

Gisteren sprak Trump voor het eerst weer in het openbaar. Vanaf het balkon van het Witte Huis zei hij, op veilige afstand van een menigte fans dat hij zich geweldig voelt. Bij elkaar is Trump drie dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest.

