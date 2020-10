Catshuisoverleg afgelopen • Trump zegt geen corona meer te hebben

Nu het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, zijn strengere maatregelen haast onvermijdelijk, zegt viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC, en lid van het Outbreak Management Team, tegen AT5. "We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet."

De Jong is niet optimistisch over het effect van de extra maatregelen die sinds vorige week gelden. "We zouden hiervan begin volgende week uiterlijk effect moeten zien. Dat moet dan wel heel snel gebeuren. Ik ben niet optimistisch. Ik verwacht niet dat we een knik gaan zien opeens."

"Dat betekent dat de genomen maatregelen niet werken plus dat de Nederlandse bevolking, uitzonderingen daargelaten, de verantwoordelijkheid niet genoeg neemt voor alle basismaatregelen. Het is dan ook bijna onvermijdelijk dat er strengere maatregelen genomen zullen worden om groepsgrootte en mobiliteit te verminderen." Dinsdag is er naar alle waarschijnlijkheid weer een persconferentie van het kabinet.

Het aantal nieuwe gevallen is in een week tijd gestegen van 4000 naar meer dan 6000 per dag en er liggen zo'n 1200 mensen in het ziekenhuis. "Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd. Er wordt opgeschaald, er worden stappen gezet om de capaciteit van de opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg."

Hij wijst op de druk op de zorg, ook doordat er medewerkers ziek worden die thuis in quarantaine moeten. "Wij merken het aan alle kanten." Vorige week waren er in Amsterdam gemiddeld 30 besmettingen op de 10.000 inwoners. "Het virus is in Amsterdam volledig verspreid. Het is een hotzone voor covid-19. De stad staat op alle lijsten bovenaan. Het gaat dus niet goed."