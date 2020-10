Catshuisberaad over nieuwe maatregelen • GL-leider Klaver wil minister voor Testbeleid

In het Catshuis, de ambtswoning van de premier in Den Haag, is het extra beraad begonnen over de oplopende coronacijfers. Aanwezig zijn in ieder geval premier Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en directeur Van Dissel van het RIVM. Premier Rutte waarschuwde vrijdag al dat extra maatregelen nodig zijn als het aantal besmettingen blijft stijgen. Minister De Jonge zei gisteren naar aanleiding van de ruim 6500 nieuwe gevallen dat het de verkeerde kant op gaat. "We kunnen ons schrap zetten."

De twee bewindspersonen wilden in het openbaar niet ingaan op de mogelijke maatregelen. Er liggen diverse maatregelen op tafel, bijvoorbeeld het schrappen van koopavonden.

Het is niet de bedoeling dat in het Catshuisberaad de mogelijke nieuwe maatregelen al definitief worden vastgelegd en bekendgemaakt. De deskundigen van het OMT komen morgen nog bij elkaar en hun advies is ook cruciaal. Twee weken geleden, bij de bekendmaking van de laatste coronamaatregelen, kreeg het kabinet kritiek dat alle maatregelen op zondag al waren bepaald en nog voor het OMT-advies op straat lagen.

Het is de bedoeling dat het kabinet dinsdag een persconferentie geeft, maar misschien wordt dat vanwege de urgentie wel naar voren geschoven.