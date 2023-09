'Philips verzweeg sinds 2010 al duizenden klachten over apneu-apparaten'

Philips heeft vanaf 2010 duizenden klachten van long- en apneupatiënten achtergehouden voor de Amerikaanse toezichthouder (FDA). Dat meldt NRC na onderzoek in samenwerking met onder andere het Amerikaanse onderzoekscollectief ProPublica.

Met een dataonderzoek werden 100.000 meldingen over problemen met de apparaten van Philips geanalyseerd. Daaruit zou volgens de krant naar voren komen dat het bedrijf 3700 meldingen alleen intern registreerde en deze dus tegen de regels in niet binnen dertig dagen meldde bij de FDA. De krant concludeert dat de eerste melding over schadelijke schuimdeeltjes dateert uit 2010.

In een reactie aan NRC stelt een woordvoerder van Philips dat het bedrijf "uit grote voorzichtigheid" oude klachten die "mogelijk verband hielden met het verslechterde schuim" alsnog naar de FDA heeft gestuurd. Van deze klachten had Philips "eerder vastgesteld dat die niet gerapporteerd hoefden te worden".

Vernietigend rapport FDA

In de zomer van 2021 startte Philips een terugroepactie voor ruim 15 miljoen beademingsapparaten vanwege de gezondheidsrisico's. Patiënten konden schadelijke schuimdeeltjes en gassen inademen bij gebruik.

Datzelfde najaar concludeerde de FDA al in een vernietigend rapport dat Philips vanaf 2015 weinig tot niets gedaan had met sterke waarschuwingssignalen over het gevaar van de apparaten.

Het rapport van de Amerikaanse toezichthouder verwees daarin naar een e-mailcorrespondentie tussen Philips en de fabrikant van het schuim in oktober 2015. Daarin zou Philips hebben geschreven dat er problemen waren en de fabrikant zou dat hebben bevestigd.

Nederlands sterfgeval

Eveneens uit onderzoek van NRC bleek dat Philips ook in Nederland heeft nagelaten een onderzoek in te stellen naar de dood van een Nederlandse patiënt die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte.

De zoons van de 65-jarige man koppelen het gebruik van het apparaat aan de zeldzame longziekte idiopathische longfibrose, waaraan hun vader overleed. In februari 2023 stuurden zij een brief naar de Philips-directie.

Het bedrijf had de melding moeten doorsturen naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat deed het niet en daarmee overtrad het de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.