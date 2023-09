Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met minderjarig meisje

Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarig meisje. De 56-jarige zanger wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer onzedelijk heeft betast, meldt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

In december 2021 deed een 22-jarige vrouw aangifte tegen hem. De Telegraaf schrijft dat het gaat om de dochter van een voormalig medewerker van Borsato. De ontucht zou zijn begonnen toen het meisje 15 jaar was. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend. Kort na de aangifte zei het OM dat de aangifte met voorrang wordt behandeld op andere zedenzaken.

Teleurstelling bij Borsato

Marco Borsato heeft "met teleurstelling kennisgenomen" van de beslissing van het OM om hem te vervolgen, laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten. Volgens hem zijn er 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen die aantonen dat de zanger zich niet heeft schuldig gemaakt aan ontucht. Knoops zegt dat het OM daar niets mee heeft gedaan en noemt de vervolgingsbeslissing daarom "onbegrijpelijk, in ieder geval onvolledig".

De verklaringen waar Knoops op doelt hangen samen met een aangifte van Borsato tegen de vrouw en haar moeder, eveneens in december 2021. De zanger beschuldigde de toen 22-jarige vrouw van het doen van een valse aangifte, smaad, laster en het doen van een lasterlijke aanklacht. De moeder was in de ogen van de zanger schuldig aan uitlokking en medeplichtigheid.

The Voice of Holland

De zaak waarin Borsato nu wordt vervolgd staat los van de misstanden bij de talentenjacht The Voice of Holland, waar hij als coach kandidaten begeleidde. De zanger werd beschuldigd van het betasten van kandidaten en medewerkers, maar afgelopen maart werd bekend dat de zaak bij gebrek aan bewijs werd geseponeerd.

Justitie begon het onderzoek naar misstanden bij het programma na een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS. Daarin werd gemeld dat achter de schermen van The Voice of Holland sprake was van seksueel wangedrag door Borsato, artiest Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen, destijds de partner van Linda de Mol. Ali B en Rietbergen worden wel vervolgd. Tegen hen is aangifte gedaan van verkrachting.