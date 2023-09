Oud-Feyenoorder Ono (44) met pensioen: 'Voeten willen dat ik ze met rust laat'

Oud-Feyenoorder Shinji Ono hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen en sluit daarmee een profcarrière, die maar liefst 25 jaar duurde, af. De middenvelder maakt dat op zijn 44ste verjaardag bekend.

In Nederland is Ono vooral bekend van zijn vier seizoenen bij Feyenoord. Tussen 2001 en 2005 speelde de Japanner 112 wedstrijden voor de club uit Rotterdam, waarin hij negentien keer wist te scoren. Na zijn avontuur bij Feyenoord voetbalde Ono nog in Duitsland, Australië en Japan. Verder speelde hij 56 interlands.

Voeten laten rusten

"Mijn voeten, die al 39 jaar mijn metgezellen zijn sinds ik voor het eerst voetbal ontdekte, zeggen dat ik ze moet laten rusten, dus heb ik besloten om aan het einde van dit seizoen te stoppen met profvoetbal", meldt de middenvelder, die nu onder contract staat bij het Japanse Hokkaido Consadole Sapporo, op Instagram.

Op zijn erelijst prijken onder meer een UEFA-cup met Feyenoord, een Japanse landstitel en de Aziatische Champions League met Urawa Red Diamonds.