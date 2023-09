Zeeuwse gemeente wil dna-databank voor honden in strijd tegen hondenpoep

De Zeeuwse coalitie in Reimerswaal wil een dna-database voor honden in de gemeente. Een motie voor een plan om op die manier vast te kunnen stellen van welke hond rondslingerende poep is, werd gisteren aangenomen.

Volgens de SGP is hondenpoep in de openbare ruimte een van de grootste ergernissen van de inwoners van Reimerswaal, dat ruim 22.000 inwoners telt. Raadslid Rien Sinke: "Ik heb geen hekel aan honden. Ik wil alleen de overlast van hondenpoep aanpakken."

Het onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n databank kost naar schatting zo'n 15.000 euro, schrijft Omroep Zeeland.

De oppositiepartijen zijn niet te spreken over de plannen. "We vinden het zonde dat we hier vanavond tijd en energie aan moeten besteden", aldus Huib Bouwman (ChristenUnie) tijdens de raadsvergadering gisteravond. Een van de oppositieleden noemde het plan een "slechte, achterhaalde 1-aprilgrap waarmee de hele gemeente te kakken wordt gezet".

Duur

Volgens de wethouder van de Zeeuwse gemeente zijn de plannen voor zo'n hondendatabank erg ambitieus vanwege hoge kosten en complexe software. De kosten kunnen niet gedekt worden door de boetes voor het niet opruimen van hondenpoep, omdat die in de staatskas belanden. Ook voorziet hij problemen vanwege privacyregels.

De SGP wil dat alle hondeneigenaar in Reimerswaal dna van hun hond laten registreren in de databank. De kosten daarvan zijn naar schatting zo'n 75 tot 100 euro en moeten betaald worden door de hondeneigenaren. In de gemeente betalen hondeneigenaren verder geen hondenbelasting. De SGP wil een boete voor niet-geregistreerde honden van zo'n 150 euro.

Boa's zouden bij het doorgaan van de plannen monsters moeten nemen van rondslingerende poep in de gemeente, die vervolgens getest worden. De hondeneigenaar kan vervolgens een boete verwachten.