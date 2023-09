Chemours aansprakelijk voor milieuschade door pfas, oordeelt rechter

Chemische fabriek Chemours in Dordrecht is deels aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met pfas. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een civiele zaak. Die was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen Chemours en haar voorganger DuPont.

Nu de rechtbank de gemeenten op belangrijke punten in het gelijk heeft gesteld ligt de weg naar een schadevergoedingsprocedure open. De gemeenten willen de kosten die voortvloeien uit de verontreiniging op Chemours verhalen. Dan gaat het om bodem- en gezondheidsonderzoeken die met gemeenschapsgeld zijn uitgevoerd en financiële schade door de gevolgen van de bodemverontreiniging.

Tussen 1984 en 1998

De rechter oordeelde dat er bij de uitstoot in de lucht van de pfas-variant PFOA tussen 1984 en 1998 sprake was een onrechtmatige daad. DuPont, waarvan Chemours in 2015 werd afgesplitst, wist van de gevaren en liet het na om de instanties die de vergunning moesten verlenen daarover in te lichten, staat in het vonnis.

Mogelijk was de uitstoot van PFOA ook van 1998 tot 2012 illegaal, maar dat kan de rechtbank nu nog niet vaststellen. Daarover wordt later een uitspraak gedaan.

De uitstoot van een andere stof, GenX, was volgens de rechtbank niet onrechtmatig. De gemeenten hebben niet hard genoeg kunnen maken wat de risico's zijn van de relatief kleine hoeveelheden die vanaf 2012 zijn uitgestoten. Wel zegt de rechter dat Chemours misschien toch moet opdraaien voor de kosten van de verwijdering van GenX als de uitgestoten hoeveelheden groter zijn dan nu bekend is.

Voorgeschiedenis

De zaak heeft lang geduurd. In 2018 stelden de vier gemeenten de bedrijven al aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende Pfas-stoffen PFOA en GenX. Omdat Chemours elke aansprakelijkheid afwees, werd het bedrijf in april 2021 gedagvaard.

In maart van dit jaar volgde de inhoudelijke behandeling. De gemeenten stelden dat hun inwoners en anderen niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van uitstoot van Pfas: "Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel."

Vergunning

Volgens de gemeenten heeft Chemours onrechtmatig gehandeld: ze wisten van de milieu- en gezondheidsrisco's van PFOA en GenX, maar hebben dat niet gedeeld bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Ook zouden ze te weinig hebben gedaan om de gevolgen van de uitstoot te voorkomen.

Chemours zegt in zijn verweer dat de fabriek een vergunning had om de betreffende stoffen uit te stoten. Verder voerde het bedrijf aan dat de afgelopen jaren hard is gewerkt om de emissies te verminderen. Zo zou de uitstoot van GenX al met 99 procent zijn teruggebracht. Ook voor andere stoffen is de doelstelling om in 2024 een reductie van 80 procent te halen.

Het bedrijf zegt te investeren in processen en technieken om de impact op de omgeving te verminderen. Begin deze maand werd bekend dat Chemours heeft geprobeerd de zaak te schikken maar de gemeenten wezen dat af.

Zembla

Dat Dupont, waarvan Chemours een afsplitsing is, al tientallen jaren weet dat de productie van pfas een risico vormt voor het personeel en de omgeving werd in juni duidelijk door een uitzending van BNNVARA-programma Zembla. Al in de jaren negentig werd een pfas-coördinator aangesteld.

Die constateerde dat er door kapotte en scheurende leidingen grote hoeveelheden pfas waren gelekt. Hij waarschuwde dat de vervuiling zeer moeilijk te beheersen is en dat de verspreiding van de stof ernstige aansprakelijkheidsgevolgen kon hebben.