Osimhen dreigt met rechtszaak tegen eigen club Napoli na TikTok-video

De zaakwaarnemer van Napoli-spits Victor Osimhen, Roberto Candela, zegt dat hij "het recht heeft om juridische stappen te nemen" tegen de Serie A-kampioen van vorig jaar. Op TikTok verscheen een video op de officiële pagina van Napoli, waarin de spits voor gek werd gezet. De video werd snel offline gehaald, maar circuleert nog altijd rond op internet.

In de wedstrijd tegen Bologna van afgelopen zondag miste Osimhen een penalty. Later werd hij gewisseld, en liet hij duidelijk blijken het niet eens te zijn met de beslissing. Bij het verlaten van het veld schreeuwde hij naar trainer Rudi Garcia. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Na de wedstrijd publiceerde de club een video op TikTok met het fragment van de gemiste strafschop, en wordt de Nigeriaanse spits bespot met onder meer een gek stemmetje.

Onacceptabel

Roberto Calenda, de zaakwaarnemer van Osimhen, zegt in een verklaring op X (voorheen Twitter), dat de video "serieuze schade aan de speler" heeft aangebracht. "Wat vandaag op het officiële Napoli-profiel op TikTok gebeurde, is onacceptabel. Een video waarin Victor werd bespot, is eerst publiekelijk gemaakt en daarna, maar te laat, verwijderd."

Napoli heeft nog niet gereageerd op de rel. Vanavond speelt de huidige nummer zeven van de competitie een thuiswedstrijd tegen Udinese.