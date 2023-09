Minder daklozen in Nederland, maar opvanglocaties merken daar niks van

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal daklozen in Nederland afgelopen jaar gedaald. Uit de cijfers blijkt dat er in 2022 26.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos waren. Het jaar daarvoor ging het nog om 32.000 mensen. De cijfers roepen vragen op bij daklozenorganisaties. Zij herkennen de afname niet en vragen zich af of er niet grote groepen buiten beeld blijven. Het CBS telt alleen mensen tussen de 18 en 65 die geregistreerd staan in bepaalde registers. Zo gebruikt de organisatie cijfers van het aantal mensen dat is ingeschreven bij dag- en nachtopvang, het aantal mensen dat gebruikmaakt van postadressen om bijvoorbeeld een uitkering op te ontvangen en gegevens van de reclassering. Daarnaast gebruikt het CBS die bestaande informatie om schattingen te maken van het aantal daklozen waar moeilijk zicht op te krijgen is. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in hun auto of bij vrienden op de bank slapen. Die werden eerder nog niet meegenomen in de onderzoeken naar daklozen. Geen verklaring Daaruit ontstaat het beeld dat het aantal daklozen iets daalt. Dat komt volgens het CBS omdat het aantal mensen dat zich meldde bij de dag- en nachtopvang en de daklozen die via reclassering worden geregistreerd daalt. Het aantal dakloze mensen met postadressen bij laagdrempelige opvangadressen steeg wel. Maar omdat het op de andere twee plekken daalde, valt ook de schatting van het totale aantal daklozen lager uit dan de afgelopen jaren. Een verklaring voor de daling heeft het CBS niet. "Net zoals we eerder ook niet goed konden verklaren waardoor het aantal daklozen een aantal jaar juist toenam," zegt Tanja Traag hoofdsocioloog van het CBS.

Wie zijn dakloos? De samenstelling van de dakloze populatie verandert weinig. Ruim 8 op de 10 daklozen is man en 40 procent woont in een van de vier grote steden: Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Bijna 40 procent van de daklozen is geboren in een ander land, vaak buiten Europa.