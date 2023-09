Kaepernick wil weer aan de slag, vraagt om plekje in trainingsteam New York Jets

Colin Kaepernick wil dolgraag weer aan de slag bij een NFL-club. Via een brief heeft de American footballer gevraagd om een plekje in het trainingsteam van New York Jets.

Kaepernick werd in 2016 het symbool van het verzet tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De toenmalige speler van San Francisco 49ers ging als eerste speler op één knie zitten tijdens het Amerikaanse volkslied. Daarvoor kreeg hij steun, maar ook felle kritiek, onder anderen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Na afloop van dat seizoen raakte Kaepernick zijn plek kwijt bij de 49ers en vervolgens kwam hij nergens meer aan de bak. In 2020 was er even sprake van dat Seattle Seahawks interesse had in hem, maar het kwam nooit tot een contract.

Helpen

De 35-jarige quarterback heeft in zijn 'sollicitatie' aan de eigenaar van de Jets gevraagd of hij mag komen trainen. Hij wil het team graag helpen.

De ploeg uit New York zit namelijk om een ervaren quarterback verlegen door de zware blessure van Aaron Rodgers. Zijn vervanger Zach Wilson doet het nog niet al te best.

"Ik zou vereerd en zeer dankbaar zijn als ik de kans krijg het trainingsteam te komen leiden. Ik zou dit doen met als enige missie om jullie verdediging elke week klaar te stomen."

Kaepernick benadrukt dat hij nog altijd in topconditie verkeert. "Ik ben nooit met pensioen gegaan of gestopt met trainen. Mijn trainingsschema is al zes jaar hetzelfde en heb ik zonder falen volgehouden."