Ruim honderd jongeren plunderen winkels in Philadelphia

Een groep van meer dan honderd jongeren heeft gisteravond (lokale tijd) meerdere winkels in de Amerikaanse stad Philadelphia geplunderd.

Hoeveel winkels doelwit waren, is nog onbekend. De jongeren hadden het onder meer voorzien op een Apple Store en een winkel van sportmodemerk Lululemon.

Eerder op de dag was er een protest in de stad omdat een politieagent niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een man bij een verkeerscontrole op 14 augustus. Maar volgens politiecommissaris John Stanford hebben de plunderingen daar niets mee te maken. "Wat we vanavond zagen was een groep criminele opportunisten", stelde hij.

'Stapels iPads'

De plunderingen begonnen rond 19.30 uur lokale tijd. Volgens de politie verplaatsten de jongeren zich mogelijk in auto's om snel van winkel naar winkel te kunnen gaan, meldt ABC News.

Op beelden is te zien hoe een groep jongeren met bedekte gezichten en capuchons een winkel van Lululemon uit rent. De politie weet een aantal van hen vervolgens naar de grond te werken. In de buurt van de Apple Store vonden agenten achtergelaten nieuwe iPhones en "stapels iPads".

Mogelijk gewonde bewaker

Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Volgens CBS Philadelphia is een bewaker van schoenenwinkel Foot Locker aangevallen.

De politie heeft tot nu toe ongeveer twintig mensen gearresteerd. Ook werden twee vuurwapens gevonden. Er wordt nog onderzocht of die iets te maken hebben met de plunderingen.