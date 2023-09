Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

De rechter stelde onder meer vast dat Trump de waarde van zijn verblijf in Florida, Mar-a-Lago, op enig moment 23 keer zo hoog afspiegelde als het in werkelijkheid was. De oppervlakte van zijn penthouse in New York was maar iets meer dan een derde van wat Trump ervan maakte.

Zo kregen de Trumps gunstiger voorwaarden voor leningen, betaalden ze lagere premies voor verzekeringen en waren er belastingvoordelen. "De documenten bevatten frauduleuze waardebepalingen die werden gebruikt in het zakenleven", staat in de uitspraak van de rechter.

Donald Trump heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven. Dat heeft een rechter in de staat New York bepaald in een civiele zaak tegen de Amerikaanse oud-president, die een nieuwe gooi doet naar het presidentschap.

Nog geen straf

Wat voor straf Trump voor de fraude krijgt, is nog niet bekend. Dat moet worden vastgesteld in een apart proces, dat volgende week begint en maanden kan gaan duren. De openbaar aanklager heeft al laten weten dat ze Trump een boete wil opleggen van 250 miljoen dollar. Verder wil ze hem verbieden nog zaken te doen in de staat New York.

Donald Trump heeft alle aantijgingen ontkend. Hij deed het af als een heksenjacht door mensen met politieke motieven. Zijn advocaten probeerden de zaak geseponeerd te krijgen, omdat het gaat om een zaak van jaren geleden en omdat het publiek er geen nadeel van zou hebben ondervonden.

Meer rechtszaken

Trump is in veel meer rechtszaken verwikkeld, tegen hem werden in een half jaar tijd vier aanklachten uitgebracht. Zijn populariteit lijkt dat voorlopig niet te schaden. In de peilingen is Trump veruit de populairste presidentskandidaat van zijn Republikeinse partij. De verkiezingen in de VS zijn in november volgend jaar en de vraag is wat voor invloed de rechtszaken gaan hebben als de verkiezingen dichterbij komen.

The Trump Organization kreeg eerder al eens een boete van 1,6 miljoen dollar voor belastingfraude. De financiële topman kreeg een gevangenisstraf van vijf maanden voor zijn rol bij die fraude. Trump was zelf in die zaak niet persoonlijk aansprakelijk.