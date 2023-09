Wekdienst 27/9: Uitspraak in zaak gemeenten tegen Chemours • Ajax-Feyenoord verder gespeeld

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Rotterdam doet schriftelijk uitspraak in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen chemiebedrijf Chemours. Vijf jaar geleden stelden deze gemeenten het bedrijf aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende Pfas-stoffen PFOA en GenX. Ze willen alle kosten die voortvloeien uit de verontreiniging op Chemours verhalen.

Vanmiddag wordt in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd Ajax-Feyenoord hervat. Scheidsrechter Gözübüyük staakte de wedstrijd zondag na 55 minuten nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Ajax stond op dat moment met 3-0 achter. Het restant van de wedstrijd begint om 14.00 uur. Door de ongeregeldheden wordt het restant van de wedstrijd zonder publiek gespeeld.

Zes Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder ook Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd omdat die te weinig tegen de klimaatverandering zouden doen. Het is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Vandaag verdedigen deze landen zich, de zes Portugese jongeren zijn daarbij. Ze verwachten dat het Hof binnen 6 maanden uitspraak doet.

In de Westerkerk in Amsterdam vindt om 12.00 uur de uitvaart plaats van fotograaf Erwin Olaf. Daarna volgt een feestelijke herdenkingsbijeenkomst bij het daarnaast gelegen Homomonument. Er is muziek en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak. Bezoekers wordt gevraagd zich te kleden volgens de dresscode Dress to Impress.

Wat heb je gemist?

Het is nog steeds niet duidelijk of de spreidingswet de eindstreep haalt. De BBB, de partij die bepalend is voor voldoende steun in de Eerste Kamer, liet gisteravond in de Tweede Kamer nog niet het achterste van haar tong zien.

Verschillende voorstanders van de spreidingswet wilden van BBB-leider Van der Plas weten wat voor haar cruciale elementen zijn om ermee in te stemmen. Maar Van der Plas hield haar kaarten voor de borst. Op haar eigen wensenlijst staat een asielquotum. Ze wil niet meer dan 15.000 asielzoekers per jaar toelaten, inclusief gezinshereniging. Dat is fors minder dan de ruim 46.000 mensen die vorig jaar naar Nederland kwamen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De legendarische ER2M-605-trein in Letland heeft zijn laatste reis gemaakt. Na ruim 7 miljoen kilometer in 57 jaar gaat de passagierstrein met pensioen.