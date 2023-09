Scriptschrijvers in Hollywood na vijf maanden staken weer aan het werk

Nu er een deal gesloten is, wordt verwacht dat dagelijkse humoristische talkshows zoals The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel Live! binnen enkele dagen weer te zien zijn.

De staking kost de mediabedrijven in Hollywood naar verluidt miljarden dollars. Ook in Nederland zullen de gevolgen zichtbaar worden, omdat veel Amerikaanse films en series flinke vertraging oplopen of zelfs sneuvelen.

Het lijkt erop dat een groot deel van de wensen van de schrijvers is ingewilligd. Zo zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen, de vergoeding die ze krijgen als een productie op een streamingdienst verschijnt en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Zo kunnen schrijvers er volgens het nieuwe contract voortaan voor kiezen om AI te gebruiken bij het opstellen van scripts, maar kan een studio het gebruik van de software niet eisen.

Na vijf maanden staken en vijf dagen non-stop onderhandelen lijkt het er nu toch echt op dat scriptschrijvers in Hollywood hun werk weer oppakken. De schrijversvakbond stemde dinsdagavond lokale tijd in met een akkoord met de studio's.

