Demissionair kabinet: geen spitsheffing trein tot 2026, huiswerk voor NS

De voorbereidingen voor een spitsheffing in de trein lijken voorlopig van de baan. Het kabinet sluit een heffing niet uit, maar wil dat de NS opnieuw naar het plan en de kritiek daarop gaat kijken. Dat heeft demissionair staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd in de Tweede Kamer.

De NS wil op termijn een heffing invoeren voor reizen in de ochtend- en avondspits van maximaal 2,50 euro per treinreis. De heffing zou moeten ingaan in 2026, maar Heijnen zei dat ze in de nieuwe concessie voor de NS gaat opnemen dat er pas een nieuw tariefsysteem mag komen na de uitdrukkelijke instemming van het kabinet en de Tweede Kamer van dat moment. De concessie geeft dus niet automatisch groen licht aan een spitsheffing.

Heijnen zei dat hogere prijzen op de drukste momenten wel wat kunnen opleveren. Mensen die de spits kunnen mijden, gaan dan op andere tijden op reis, en met het extra geld kunnen extra treinen worden ingezet. Maar het kan de trein ook duurder maken voor mensen die geen keus hebben.

Andere opties

Er zijn misschien andere opties om het wat rustiger te maken in de spits, zoals goedkopere deelabonnementen buiten de spits. Dat moet de NS nu eerst uitgebreider gaan onderzoeken.

Een meerderheid in de Kamer is tegen de spitsheffing. VVD, GroenLinks/PvdA, D66, CDA, PVV en de ChristenUnie stellen dat veel mensen, zoals onderwijzers en verpleegkundigen, niet de keuze hebben om buiten de spits te reizen. Reizigersorganisatie Rover zei deze zomer al niets te zien in het plan.