Meer dan 110 doden en 150 gewonden bij brand op bruiloftsfeest in Irak

Bij een grote brand op een bruiloftsfeest in Irak zijn minstens 110 mensen omgekomen. Meer dan 150 mensen raakten gewond. De lokale autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog verder zal oplopen.

De brand woedde in een evenementenhal in het district Al-Hamdaniya in de provincie Ninawa in het noordoosten van Irak, vlakbij Mosul. De brand brak vermoedelijk uit nadat vuurwerk werd afgestoken tijdens de bruiloft, aldus lokale media. Bij het feest waren honderden mensen aanwezig.

De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani gaf direct opdracht tot een onderzoek naar de brand.

Iraakse staatsmedia schrijven dat het gebouw versierd was met licht ontvlambare materialen, die illegaal zijn in het land. Daardoor zouden vlammen extreem snel om zich heen hebben geslagen en stortte het gebouw snel in.

Op beelden is de enorme ravage te zien. Volgens een Reuters-correspondent ter plaatse klauterden brandweerlieden over de verbrande brokstukken op zoek naar overlevenden.