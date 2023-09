Herdershond van Biden bijt voor de elfde keer medewerker van Witte Huis

De hond van de Amerikaanse president Biden, een Duitse herder genaamd Commander, heeft opnieuw een medewerker van het Witte Huis gebeten, meldt CNN. Het is volgens de veiligheidsdienst het elfde bijtincident met de tweejarige hond.

"Gisteren rond 20.00 uur werd een agent van de geheime dienst gebeten door het huisdier van de First Family. De ambtenaar is ter plaatse behandeld door medisch personeel", aldus een woordvoerder tegen CNN. Het gaat inmiddels goed met hem.

De jonge hond is al bij minstens elf bijtincidenten betrokken geweest bij het Witte Huis en bij het huis van de Bidens in Delaware. Dat blijkt uit mails van de geheime dienst in handen van CNN. In oktober verloor Jill Biden, de vrouw van de president, controle over de herdershond toen hij een medewerker aanviel. In november moest een agent zelfs met bijtwonden aan zijn armen en dijen in het ziekenhuis worden opgenomen.

'Kwestie van tijd'

Medewerkers van het Witte Huis zeiden in juli nog dat de Bidens na de incidenten bezig waren met nieuwe protocollen voor het trainen en aanlijnen van Commander. "Ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een agent wordt aangevallen of gebeten", zei een personeelslid toen in een mailwisseling.

Major, een andere herdershond van Biden, beet in 2021 ook een medeweker van het Witte Huis toen hij werd uitgelaten. Hij en nog een herder, Champ, werden daarna overgebracht naar het huis in Bidens thuisstaat Delaware. In 2021 kwam Commander als puppy bij de Bidens in het Witte Huis wonen.