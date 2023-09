Bijna de helft van Oekraïense vluchtelingen aan het werk

Het aantal werkende Oekraïense vluchtelingen in Nederland is vergeleken met vorig jaar toegenomen, meldt het CBS. Vooral Oekraïense vrouwen zijn vaker gaan werken.

Eind 2022 had zo'n 44 procent van de Oekraïense vrouwen een baan. Zes maanden later was dat meer dan de helft. Ook bij mannen is een stijging te zien, al is die niet zo hoog als bij vrouwen. Inmiddels heeft 41 procent van de mannen een baan.

De helft van de Oekraïners is werkzaam in de zakelijke dienstverlening, waar uitzendbureaus onder vallen. Daarnaast zijn veel Oekraïners werkzaam in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Wat opvalt is dat een groot deel van de vluchtelingen binnen een jaar van baan wisselde: zo'n 39 procent.

Uitzonderingspositie

Oekraïners die na de Russische invasie in Nederland terechtkwamen, kunnen gelijk aan het werk. Zij hebben daarmee een uitzonderingspositie, want andere vluchtelingen van buiten de EU kunnen dat niet.