Wiegmans weerzien met Oranje was 'fijn', maar verlies was 'teleurstellend'

Zelden zal er zo hard zijn gejuicht voor de bondscoach van een tegenstander. De naam Sarina Wiegman klonk dinsdagavond door de speakers in de Galgenwaard en de aanwezige Oranje-fans schreeuwden het uit van vreugde. De reactie deed de oud-bondscoach van Oranje goed, al was de 2-1 nederlaag tegen Nederland "teleurstellend". "Dat is wel bijzonder. Je weet niet wat de reactie gaat worden, dus ik heb even gezwaaid", lachte Wiegman nog wel na afloop. "Ze zeggen wel eens: sport verbroedert. En dat zie je nu ook. Andries (Jonker, red.) ken ik natuurlijk goed en de spelers ken ik goed. Dat is heel leuk. We hebben een mooie tijd gehad, maar nu is een nieuwe tijd aangebroken." "Gaan we het veld op, dan gaan we strijden tegen elkaar, zoals het hoort en na de wedstrijd is het weer prima." Maar die wedstrijd was niet de wedstrijd waar Wiegman op had gehoopt.

Engeland-bondscoach Sarina Wiegman reageert na de 2-1 nederlaag tegen Nederland in de Nations League. - NOS

"De eerste helft was voor Nederland. We kregen de druk er niet op en zij kwamen in hun kracht. Ze domineerden de wedstrijd wel, al kregen ze niet echt heel gevaarlijke kansen." Na rust beviel het Wiegman veel meer. "De tweede helft kregen we wel vroeg de druk. We scoren een goede goal en krijgen een paar hele grote kansen waar Van Domselaar goed redt. Maar uiteindelijk geven we een goal weg en dat is heel teleurstellend."

Een samenvatting van het Nations League-duel tussen Nederland en Engeland. - NOS