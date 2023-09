Directeur VEB: 'Mislintat wilde dat groot deel aanwinsten Ajax zaakwaarnemer zou ruilen'

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aanwijzingen dat niet alleen aan de transfer van Borna Sosa, maar ook aan de andere door Sven Mislintat afgesloten transfers bij Ajax een luchtje kleeft. Mislintat zou de meeste van de twaalf nieuwe spelers hebben verzocht om te kiezen voor zaakwaarnemer Arthur Beck. In juni van dit jaar nam Beck een aandeel in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers. Deze werkwijze van Mislintat schuurt met regels waar de beursgenoteerde club zich aan moet houden. "De transfer van Sosa lijkt het topje van de ijsberg", aldus Gerben Everts, directeur van de VEB dinsdagavond bij NOS Langs de Lijn. "Er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Er schijnen appjes te zijn aan spelers die vlak voor de transfer te horen kregen dat ze hun droomtransfer niet kunnen maken als ze niet overstappen naar Beck. Dat is in de voetballerij misschien gebruikelijk, maar kan niet bij een beursgenoteerd bedrijf." Na een onthulling van de NOS kondigde Ajax vorige week dinsdag aan dat er een onderzoek komt naar de transfer van Sosa naar Ajax.

Foto: 2df150c2-0676-3569-81c3-5b11e0bfac00 - AFP

Eerder op de dag vroeg de Vereniging van Effectenbezitters namens beleggers om meer informatie van Ajax over de gang van zaken rond het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij de ontslagen Mislintat. "Het lijkt erop dat Mislintat heel grote vrijheid kreeg. Spelers van een bedenkelijk allooi, voor hoofdprijzen. Wat is hier fout gegaan?", zegt Everts. Een extern onderzoek zou duidelijk moeten maken of sprake was van belangenverstrengeling en of er andere ontoelaatbare zaken hebben gespeeld. "Bijna een week na aankondiging heeft Ajax nog geen nadere informatie verstrekt over het externe onderzoek."

De VEB wil ook duidelijkheid of de commissarissen wel voldoende toezicht hebben gehouden op de gang van zaken. Ook wil de beleggersclub dat de reden van het ontslag van Mislintat met aandeelhouders wordt gedeeld. Daarbij wil de VEB weten of Mislintat via een eventuele afvloeiingsregeling nog geld meekrijgt.