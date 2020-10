Spanje wint na Zwitsers gestuntel, Duitsland wint voor 17.500 fans in Kiev

Terwijl er veel mensen zijn die de opzet van de Nations League al niet begrijpen, is ook de uitvoering nu een punt van discussie. Waar Spanje in coronatijd in een leeg stadion afrekende met Zwitserland, zagen liefst 17.500 toeschouwers Duitsland van Oekraïne winnen.

In Kiev werd het verantwoord geacht om maximaal 22.000 mensen in het stadion toe te laten. Tot grote verbazing van de Duitsers, die veel voorzichtiger met de huidige omstandigheden omgaan. Niet alle beschikbare kaarten werden overigens aan de man gebracht.

Roeslan Malinovski liet ze vlak voor tijd wel even juichen, door vanaf de stip voor de 1-2 te zorgen. Maar verder liet Duitsland, dat al een hoop kansen om zeep had geholpen om het duel veel eerder te beslissen, het niet komen.

Vierde keeper

Matthias Ginter had na voorbereidend werk van Antonio Rüdiger de openingstreffer op het bord gezet, Leon Goretzka strafte kort na rust een fout af van Cheorchi Boesjtsjan. De vierde keeper onderscheidde zich bij afwezigheid van zijn drie collega's (corona) overigens nog met een aantal fraaie reddingen.