Voetbalsters Oranje leggen grootmacht Engeland hun wil op: 'Zo goed zijn wij!'

Zo somber de gezichten na de zure nederlaag tegen de Belgen in Leuven, zo breed de grijns dinsdagavond in Utrecht. Vlak voor tijd bezorgde Renate Jansen Oranje een 2-1 zege op het 'grote Engeland' van bondscoach Sarina Wiegman. En dat terwijl de laatste goal van Jansen in Oranje al zesenhalf jaar geleden was. "Ik dacht niet na, ik schiet", zei ze nuchter. "Dat hij er dan zo mooi in gaat, tsja."

De reactie van Renate Jansen na het gewonnen Nations League-duel met grootmacht Engeland (2-1). - NOS

Het was inderdaad een prachtige uithaal, waarmee de 32-jarige spelmaker van FC Twente het duel tegen de Europees kampioen en vice-wereldkampioen besliste. Lieke Martens gaf een prachtige steekbal en Jansen ramde de bal in de kruising. "Vrijdag was het niet goed", vond Jansen, refererend aan de 2-1 nederlaag tegen België. "Dan speel je thuis in een vol Galgenwaard, met al die energie. Hoop was er altijd al. Maar dan is het wel heel lekker als je ook van Engeland wint."

Uitblinkers Behalve het goede gevoel stond ook de Nations League en daarmee ook de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs op de tocht voor Oranje. En dan is Engeland, de machtige ploeg van oud-Oranje-bondscoach Sarina Wiegman, niet de tegenstander die je wil. Of misschien juist wel? "Engeland wil ook gewoon voetballen, België wilde dat niet", is de nuchtere verklaring van Victoria Pelova, een van de uitblinkers vanavond. "En we moesten minimaal een keer winnen van Engeland."

De reactie van Victoria Pelova na het met 2-1 gewonnen Nations League-duel met Engeland. - NOS

Voor een speelster van het Londense Arsenal is het natuurlijk prettig om te winnen van Engeland. Gaat ze het haar teamgenoten inwrijven. "Nee", verzuchtte Pelova, die voor de Engelse topclub Arsenal speelt. "Overmorgen moet ik weer met ze trainen, dus nee."

Jonker genoot Bondscoach Andries Jonker had genoten van een wedstrijd op hoog niveau. "Als je naar de Olympische Spelen wil, dan moest je deze winnen. Zeker nadat we ons vrijdag in onze eigen voet geschoten hadden tegen België. Ik ben er heel blij mee. En nog meer met de manier waarop." "Vandaag waren we zeker in de eerste helft voortreffelijk", vond Jonker. "Tegen België waren we helemaal niet zo slecht, maar je schiet hem er niet in. Nu wel."

De reactie van bondscoach Andries Jonker na het met 2-1 gewonnen duel met Engeland in de Nations League. - NOS

Zorgen na de zeperd in België had hij zich niet gemaakt. "Dit is een heel sterke groep. De basis is ver voor mij gelegd door mijn collega bij Engeland (Sarina Wiegman, red.). Dit is een stabiele groep, die niet onder de indruk is van een nederlaag." In de afgelopen maanden speelde Oranje sterk tegen toplanden als de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en Engeland. Alleen Spanje bleek een maatje te groot. "Ik ben redelijk eigenwijs, dus wat jullie zeggen maakt mij niet uit", zei Jonker op typerende wijze. "Maar wij hebben de aansluiting bij de top van de wereld. Ik zeg niet dat wij beter zijn. Maar wij horen wel bij de elf beste landen van de wereld."

Daphne van Domselaar keerde na een bovenbeenblessure tegen Engeland terug in Oranje en deed dat overtuigend. - NOS