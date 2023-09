Israël voor de eerste keer ooit op bezoek in Saudi-Arabië

Nooit eerder bracht Israël een diplomatiek bezoek aan Saudi-Arabië, tot vandaag. De Israëlische minister Katz van Toerisme is op een VN-conferentie in de Saudische hoofdstad Riyad. Hij omschrijft het bezoek zelf als een mogelijkheid om het toerisme naar Israël te promoten en internationale banden te versterken. Het is een nieuw teken van de toenadering tussen de twee landen. Tegelijk bracht de Saudische ambassadeur Nayef al-Sudairi vandaag op zijn beurt een bezoek aan de Westelijke Jordaanoever. Dat wordt gezien als een poging om een diplomatieke rol te spelen in het grootste conflictpunt tussen Israël en de Palestijnen: de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Pro-Palestijns Dat er sinds de stichting van Israël in 1948 nooit banden zijn geweest met Arabische landen, heeft alles te maken met dat conflict. Net als de meeste andere landen in het Midden-Oosten is Saudi-Arabië uitgesproken pro-Palestijns en antizionistisch, en dus tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. De Saudische diplomaat sprak bij zijn bezoek vandaag met de Palestijnse president Abbas. Hij beloofde dat Saudi-Arabië zijn best doet om de Israëlische bezetting in te perken en zei dat de Saudische regering "toewerkt naar het stichten van een Palestijnse autonome staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad".

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden, Nasrah Habiballah: "De Palestijnen hopen dat Saudi-Arabië in ieder geval druk op Israël zet, bijvoorbeeld door te eisen dat Israël de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever niet verder uitbreidt. Maar het is de vraag in hoeverre premier Netanyahu daarin kan meegaan. Hij zit in een ultrarechtse coalitie met hardliners die niks zien in een tweestatenoplossing. Sterker nog, sommigen willen de Westoever juist annexeren in plaats van toewerken naar een aparte Palestijnse staat."