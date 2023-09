Parlementsvoorzitter Canada stapt op na blunder met oud-SS'er

De afgelopen dagen groeide de druk op Rota om de eer aan zichzelf te houden, zowel vanuit de oppositie als vanuit het kabinet. "Dit is compleet onacceptabel", zei minister Joly van Buitenlandse Zaken. "Het is een vernedering voor het Lagerhuis en de Canadezen en ik denk dat de parlementsvoorzitter het advies van de leden moet opvolgen en moet terugtreden."

De voorzitter van het Canadese Lagerhuis, Anthony Rota, heeft ontslag genomen. Hij lag onder vuur omdat hij vrijdag in het parlement een Oekraïense Canadees lovend toesprak, niet wetend dat die man tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Waffen-SS had gediend. Wat het nog erger maakte, is dat hij het parlement de oud-SS'er twee keer een staande ovatie liet brengen.

Het Lagerhuis had vrijdag de Oekraïense president Zelensky op bezoek. Ter ere daarvan had Rota een aantal Canadezen met Oekraïense wortels uitgenodigd, onder wie de 98-jarige Jaroslav Hoenka. Nadat Zelensky had gesproken, prees de parlementsvoorzitter Hoenka voor zijn strijd voor Oekraïense onafhankelijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde hem een Oekraïense en Canadese held.

De mensenrechtenorganisatie Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum maakte daarna bekend dat Hoenka lid was geweest van een Oekraïense divisie van de Waffen-SS die bij de genocide op de Joden door het Duitse naziregime betrokken was geweest.

Rota bood meteen zijn excuses aan, maar dat was naar nu blijkt niet genoeg. Hij is opgestapt na overleg met de fractievoorzitters van de partijen in het parlement. Na afloop kondigde hij zijn vertrek aan met "een bezwaard hart". "Ik betuig nogmaals mijn diepe spijt voor deze grote fout."