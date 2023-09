Uittocht duizenden Armeniërs: 'Sprake van etnische zuivering door Azerbeidzjan'

Dat is ook de term die De Hoon gebruikt voor de situatie in het gebied. "Het zijn misdaden tegen de menselijkheid en dan specifiek etnische zuivering. Je ziet dat de Azerbeidzjan met een duidelijk beleid deze burgerbevolking aanvalt."

In Nagorno-Karabach is de uittocht in volle gang. Tienduizenden Armeniërs hebben de enclave verlaten en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. Volgens Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht, is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid. Toch heeft zij er weinig vertrouwen in dat Azerbeidzjan hiervoor zal worden berecht.

Na een oorlog van 24 uur werden de Armeniërs in Nagorno-Karabach gedwongen in te stemmen met een staakt-het-vuren op ongunstige voorwaarden. De controle over het gebied kwam hiermee feitelijk in handen van Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan zegt dat de Armeniërs in het gebied hun geloof mogen blijven uitoefenen en stemrecht krijgen. Vanwege de gewelddadige voorgeschiedenis (van beide kanten) hebben de bewoners daar geen vertrouwen in. "Ons volk wil niet leven als onderdeel van Azerbeidzjan", zegt David Babayan, adviseur van president Samvel Shahramanyan van 'de Republiek van Artsach', zoals het Armeense bestuur Nagorno-Karabach noemt. "Negenennegentig komma negen procent geeft er de voorkeur aan om ons historische land te verlaten."

Etnische zuivering en genocide

Als een etnische groep met geweld uit een gebied wordt verdreven, is er sprake van etnische zuivering. Als dat gepaard gaat met geplande, grootschalige moord, kan er sprake zijn van genocide. Volgens De Hoon past het handelen van Azerbeidzjan ook binnen die definitie. "Als je geweld gebruikt tegen een etnische groep en ervoor zorgt dat de levensomstandigheden niet meer mogelijk zijn, voldoe je aan het genocideverdrag."

De Hoon wijst op het afsluiten van de Lachin-corridor door Azerbeidzjan. Deze weg is de enige verbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach. De blokkade leidde in de afgelopen maanden tot grote tekorten aan voedsel en medicijnen in de enclave. Luis Moreno Ocampo, voormalig hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, noemde de blokkade vorige maand al een poging tot genocide.