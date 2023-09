Dodental explosie tankstation Nagorno-Karabach loopt op tot 68

Internationale media, waaronder persbureau Reuters, meldden eerder op de avond dat het dodental was opgelopen tot 125, naar aanleiding van een mededeling over 125 lichamen door de Armeense minister van Volksgezondheid. Dat bleek onjuist te zijn: de minister doelde op slachtoffers van de oorlog vorige week.

Het dodental na de explosie van een brandstofreservoir bij een tankstation in de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach is opgelopen tot 68. Dat heeft de ombudsman van Nagorno-Karabach bekendgemaakt. Ook zegt hij dat er 290 mensen gewond zijn geraakt en 105 anderen nog vermist zijn na de explosie.

In de etnisch-Armeense enclave Nagorno-Karabach zijn door een explosie bij een tankstation doden en gewonden gevallen. - NOS

Al decennia is er onenigheid tussen Armenië en Azerbeidzjan over het gebied. De enclave ligt in Azerbeidzjan, maar er wonen voornamelijk Armeniërs met een eigen bestuur. Internationaal wordt Nagorno-Karabach als onderdeel van Azerbeidzjan gezien.

Vorige week viel Azerbeidzjan Nagorno-Karabach binnen, naar eigen zeggen na de dood van vier Azerbeidzjaanse militairen en twee burgers in het gebied. Bij de inval vielen volgens Armenië honderden doden en tientallen gewonden. Een dag later kwam er na bemiddeling door Rusland een wapenstilstand.

Massale uittocht

Sindsdien is sprake van een massale uittocht van Armeniërs uit het gebied. Dat is ook de reden dat er veel mensen bij het tankstation waren op het moment van de explosie.

Inmiddels zijn volgens de Armeense autoriteiten ruim 28.000 mensen uit Nagorno-Karabach naar Armenië gevlucht. Volgens de leiding van de regio willen uiteindelijk bijna alle 120.000 etnische Armeniërs naar Armenië vertrekken uit angst voor etnische zuivering.

Premier Pasjinjan van Armenië heeft gezegd dat er onderkomens beschikbaar zijn voor 40.000 gezinnen uit Nagorno-Karabach. Dat zou erop neerkomen dat nagenoeg alle inwoners van de enclave terechtkunnen in Armenië. Pasjinjan noemde de kans op etnische zuivering van de enclave eerder deze week al "reëel".