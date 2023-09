125 lichamen van slachtoffers Nagorno-Karabach naar Armenië gebracht

Volgens de Armeense autoriteiten zijn 125 lichamen uit Nagorno-Karabach naar Armenië gebracht ter identificatie. Het gaat om dodelijke slachtoffers van de Azerbeidzjaanse aanval van afgelopen week.

De mededeling over de 125 lichamen werd gedaan op een persconferentie van de minister van Volksgezondheid. Internationale media, waaronder persbureau Reuters, gingen er aanvankelijk van uit dat zij sprak over slachtoffers van de explosie bij een tankstation in de enclave van gisteravond. Dat blijkt onjuist te zijn: het ging om slachtoffers van de oorlog vorige week.

Eerder vandaag maakten de Armeense autoriteiten bekend dat zeker twintig mensen om het leven waren gekomen als gevolg van de explosie. Het Internationale Rode Kruis zei dat er honderden slachtoffers met brandwonden waren als gevolg van de explosie.

Dit waren de eerste beelden na de explosie: