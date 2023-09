Britse minister: Westen moet vluchtelingenverdrag VN heroverwegen

De Britse minister Braverman van Binnenlandse Zaken vindt dat politici in westerse landen moeten nadenken over het hervormen van het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dat zei ze in een toespraak bij een conservatieve denktank in de Verenigde Staten. Ze noemde ongecontroleerde migratiestromen een "existentiële uitdaging" voor het Westen.

Het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951 garandeert toelating van mensen die in hun land vervolgd worden vanwege hun religie of politieke overtuiging. Mensen mogen niet worden teruggestuurd naar plaatsen waar hun leven of vrijheid wordt bedreigd. Volgens Braverman moet worden overwogen of het verdrag en de manier waarop het door de rechtbanken geïnterpreteerd wordt nog geschikt is "voor onze moderne tijd".

De minister noemde de aantallen mensen die nu in aanmerking komen voor asiel onhoudbaar. "We hebben een systeem van haast oneindig aanbod gecreëerd, dat miljoenen mensen stimuleert om hun geluk te beproeven, terwijl we dondersgoed weten dat we niet de capaciteit hebben om ook maar aan een fractie van de vraag te voldoen."

Braverman pleitte vervolgens voor een selectiever asielbeleid. "Laat ik duidelijk zijn: er zijn grote delen van de wereld waar het extreem moeilijk is om homo of vrouw te zijn. Wanneer individuen worden vervolgd, is het rechtvaardig om hen bescherming te bieden. Maar we zullen geen asielsysteem in stand kunnen houden als het voldoende is dat je homo of vrouw bent en bang bent voor discriminatie in je land van herkomst om recht te hebben op bescherming."

Nieuwe wet

De minister staat bekend om haar ferme standpunten over migratie, ook een belangrijk thema bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk volgend jaar. Een nieuwe wet van de regering van premier Sunak maakt het sinds kort mogelijk om migranten die in bootjes het Kanaal oversteken naar het VK onmiddellijk aan te houden. Mensen moeten vervolgens worden teruggestuurd naar hun land van herkomst of een ander land, zonder de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

Daartoe sloot de Britse regering vorig jaar een overeenkomst met Rwanda, waar migranten ongeacht hun herkomst naartoe gestuurd kunnen worden. De deal met het Oost-Afrikaanse land is echter opgeschort vanwege juridisch getouwtrek. Critici vinden dat het plan neerkomt op afschaffing van het asielrecht.