Honkballers op EK ook ruim langs Kroatië, in kwartfinale wacht Israel

In de tweede inning werd het via een homerun van Ray-Patrick Didder (zijn tweede dit toernooi) 5-0, waarna Oranje in de derde inning zelfs uitliep naar 12-1. Pitcher Juan Carlos Sulbaran stond voor Oranje zes innings op de heuvel en incasseerde zes hits en twee runs.

Nederland zat in Brno al snel op rozen tegen de Kroaten. Juremi Profar en Sicnarf Loopstok sloegen de eerste twee runs binnen en na een fout van de pitcher kwam ook Profar - het jongere broertje van Major League-speler Jurickson - over de thuisplaat.

Donderdag is Israël de tegenstander in de kwartfinales.

Reprise EK-finale?

In de kwartfinales stuit het koninkrijksteam op Israël in een reprise van de EK-finale van twee jaar geleden in Italië. De Israëlische ploeg verloor maandagavond al verrassend met 2-0 van Duitsland en moest daardoor genoegen nemen met de tweede plaats in groep D.

Vier jaar geleden leed Nederland een gevoelige nederlaag tegen de Israëlische honkballers bij het olympisch kwalificatietoernooi en liep uiteindelijk zelfs de Spelen in Tokio mis. Twee jaar later nam Oranje revanche in de finale van het EK.