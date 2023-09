Inktspotprijs voor politiek tekenaar Bas van der Schot

De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Bas van der Schot. Het is een tekening van een ijsbeer die zich met een poot heeft vastgelijmd op de ijsschots waarop hij zit.

Het is een verwijzing naar de acties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De tekening verscheen op 28 oktober vorig jaar in de Volkskrant. Dat was kort nadat twee klimaatactivisten zich hadden vastgelijmd onder een doek van Monet in Berlijn. Daarvoor hadden ze vloeistof op de glasplaat gegooid die het schilderij tegen vandalisme beschermt.

"De tekening is eenvoudig, fris van kleur en bedrieglijk gemoedelijk, als een prent uit een kinderboek", schrijft de jury. "Maar wie beter kijkt, ziet een klimaatklever die een laatste, zinloze strohalm vastgrijpt nu zijn leefgebied verdwijnt door klimaatverandering. Kon je maar voorkomen dat een ijsschots smelt, door jezelf eraan vast te lijmen."

De 53-jarige Van der Schot won twee keer eerder de Inktspotprijs: in 2002 en 2014.