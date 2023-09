NSC van Omtzigt doet mee in hele land, rechter en NRC-columnist op lijst

Omtzigt twijfelde aanvankelijk of hij in alle kieskringen in Nederland zou meedoen. Hij vreesde dat hij daarvoor niet voldoende geschikte kandidaten zou kunnen vinden. Maar de belangstelling voor een plekje op de lijst was groot. Er kwamen meer dan 2400 brieven binnen.

Het is volgens Omtzigt nog steeds niet het uiteindelijke doel om de grootste partij te worden, zoals sommige peilingen voorspellen. "Het gaat ons om beter bestuur", zegt hij. De top van de kandidatenlijst weet volgens hem veel van goed bestuur. "Bij iedereen heb ik de wil gevoeld om daar iets aan te doen."

Van Vroonhoven op twee

Achter Omtzigt staat Nicolien van Vroonhoven op twee. Zij is oud-Kamerlid voor het CDA en op dit moment zijn woordvoerder. Op nummer drie staat een strafrechter uit Haarlem: Judith Uitermark.

Sandra Palmen, voormalig jurist van de Belastingdienst, bekend van de 'memo Palmen', staat op nummer vijf. In de memo waarschuwde ze voor het toeslagenschandaal, maar haar waarschuwing verdween in een la. Op nummer achttien staat Faith Bruyning, die zelf slachtoffer is van het schandaal dat mede dankzij Omtzigt aan de oppervlakte kwam.

Bekendste naam is waarschijnlijk die van Rosanne Hertzberger, microbioloog, schrijver en NRC-columnist. Zij krijgt plaats zeventien.

Er staan verder veel mensen op die, net als Omtzigt, een verleden hebben bij het CDA. De huidige fractievoorzitter van die partij in Amsterdam, Diederik Boomsma, staat erop, net als Eddy van Hijum, oud-Kamerlid en tot voor kort gedeputeerde in Overijssel. Ook oud-Kamerlid Wytske Postma is een kandidaat.

VVD'er

Verder is de naam van Folkert Idsinga opvallend. Hij was tot een paar weken geleden Kamerlid voor de VVD, Hij vertrok plotseling, zonder uitleg en zonder afscheid te nemen.

Omtzigt "gaat er vol voor", zei hij in een toelichting. Op de vraag of hij, of iemand anders op de lijst, beschikbaar is als premier, geeft hij nog geen antwoord. Tot nu toe zei hij steeds dat hij hoe dan ook in de Tweede Kamer zou blijven.

Nu de lijst van NSC er is, is het volgende doel een verkiezingsprogramma. Er ligt volgens Omtzigt al een concept, geschreven door Van Hijum. Het is de bedoeling dat de kandidaten daar nog invloed op kunnen uitoefenen.