UEFA heet Russische jeugdteams weer welkom: 'Kinderen uitsluiten is discriminatie'

Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, ging nog een stap verder om het besluit te motiveren. "Het uitsluiten van kinderen aan competities is directe discriminatie", aldus de Sloveense voorzitter, die wel benadrukte dat de schorsing van Russische seniorenelftallen blijft zolang de oorlog voortduurt.

"Kinderen zouden niet de dupe moeten worden van handelingen, waarvoor volwassenen verantwoordelijk zijn", laat de UEFA weten in een verklaring. "Het is pijnlijk dat. door het slepende karakter van het conflict, een hele generatie kinderen niet uit mag komen in het internationale voetbal."

Russische jeugdteams mogen weer meedoen aan internationale voetbaltoernooien. Dat heeft het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA dinsdag bepaald tijdens een bijeenkomst in Limassol op Cyprus. Seniorenteams blijven, zolang Rusland oorlog voert in Oekraïne, wel uitgesloten.

De Russische jeugdteams (in eerste instantie de jongens en meisjes onder 17) zullen spelen onder neutrale vlag en het Russische volkslied is voor wedstrijden niet te horen. Ook worden de duels niet in Rusland gespeeld.

Maatregelen

Kort na de Russische aanval op Oekraïne eind februari 2022 werden alle Russische elftallen (clubs en nationale teams) uitgesloten van Europese competities. De Champions League-finale werd verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs. En ook het contract met hoofdsponsor Gazprom werd opgezegd.

Afgelopen week was het Russische staatsbedrijf overigens wel te zien in de Champions League. Gazprom is namelijk nog altijd shirtsponsor van het Servische Rode Ster Belgrado.