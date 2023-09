Herstel ingestorte stadsmuur kost Maastricht ruim zes miljoen euro

Het herstellen van de historische stadsmuur in Maastricht gaat ruim zes miljoen euro kosten. Een deel van de muur stortte vier jaar geleden plotseling in. Niet veel later stortte nog een deel in en verzakte de wand van het naastgelegen rondeel. Daarnaast werden er de afgelopen jaren archeologische vondsten gedaan waardoor herstel nodig is.

De gemeente ging eerder uit van drie tot vier miljoen, maar de uitvoerder van de herstelwerkzaamheden heeft onlangs laten weten daar niet genoeg aan te hebben. Verantwoordelijk wethouder Frans Bastiaens zegt tegen 1Limburg: "Ik ben er erg van geschrokken, want we hebben het over minstens het dubbele."

Verder afgraven

Een oorzaak van de hogere kosten is volgens de gemeente dat de uitvoerder van het herstelwerk mogelijk nog voor verrassingen komt te staan bij het verder afgraven van de muur. "We weten niet goed wat we daar nog kunnen vinden", zegt Bastiaens. "De stenen aan de voorzijde worden gedemonteerd en dan is het de vraag wat de staat is van de muur die overblijft."

Waar het geld vandaan moet komen weet Bastiaens nog niet. "Het is heel veel geld voor ons als gemeente. Wij zijn in gesprek met het Rijk om te kijken of daar mogelijkheden zijn." Wel heeft de provincie Limburg op voorhand een subsidie van vier ton toegekend. "Dat is op het totaalbedrag nog bescheiden, maar een goed begin en wie weet zit er nog meer in het vat."

Eind volgend jaar moet de restauratie zijn afgerond.